Sindelfingen: Verdächtiger nach versuchtem Tankstellenüberfall in Haft

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Sindelfingen ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Sindelfingen. Er soll Anfang Juni am frühen Morgen eine Tankstelle betreten, die Angestellte mit einem Klappmesser bedroht und Bargeld gefordert haben. Die 44-Jährige setzte sich aber zur Wehr und drängte den Täter aus dem Verkaufsraum. Er konnte zunächst flüchten.