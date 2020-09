SSB und SVE beteiligen sich an Warnstreiks: Auch in Stuttgart und der Region fallen am 29. September viele Fahrten aus

Pendler müssen sich am kommenden Dienstag (29. September) auch in Stuttgart und der Region auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Tag zu Arbeitsniederlegungen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen, wie sie am Freitag mitteilte.

Betroffen vom ganztägigen Streik sind laut einer Mitteilung der Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und die Städtischen Verkehrsbetriebe Esslingen (SVE). S-Bahn und Regionalzüge sowie Nebenbahnen und Busse in den Verbundlandkreisen fahren hingegen planmäßig.

Laut der VVS-Mitteilung sind alle Stadtbahnen (U1 bis U34) und SSB-Busse, die normalerweise im Stadtgebiet Stuttgart, zum Teil auf den Fildern, nach Sindelfingen, Fellbach, Remseck, Leonberg, Gerlingen und Nürtingen fahren, von der Arbeitsniederlegung betroffen. Die Zahnradbahn und die Seilbahn der SSB sollen ebenfalls bestreikt werden. Busse von Privatunternehmen, die im Auftrag der SSB auf SSB-Linien fahren, werden nicht ausfallen.

Folgende SSB-Linien fahren planmäßig:

53 Mühlhausen – Zuffenhausen

54 Freiberg – Neugereut

58 Schmiden – Obere Ziegelei

60 Oeffingen – Untertürkheim

64 Stelle – Frauenkopf

66 Kühwasen – Geschwister-Scholl-Gymnasium

73 Degerloch – Neuhausen

90 Korntal – Giebel

Beim SVE werden die Busse bestreikt, die normalerweise im Stadtgebiet Esslingen und im Filderbereich fahren. Busse, die im Auftrag vom SVE von Privatunternehmen gefahren werden, sind planmäßig unterwegs: Das sind laut VVS-Mitteilung folgende Linien:

102 Zell – Mettingen (einzelne Fahrten)

103 Zell – Hedelfingen (einzelne Fahrten)

104 Esslingen – Deizisau

108 Esslingen – Jägerhaus

110 Esslingen – Wäldenbronn

112 Esslingen – Dulkhäusle

115 Esslingen – Zell

132 Oberesslingen – Rüdern

138 Jägerhaus – Berkheim

Bei der Linie 103 gibt es einzelne Fahrten, die vom Subunternehmer gefahren werden, die regulär stattfinden.