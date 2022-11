Stadt Stuttgart plant kostenfreies Deutschlandticket für ihre Beschäftigten

Die Stadt Stuttgart plant ein kostenfreies Deutschlandticket für ihre Beschäftigten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Mit Einführung des bundesweiten 49-Euro-Tickets sollen die Beschäftigten der Stuttgarter Stadtverwaltung ein kostenfreies ÖPNV-Jobticket erhalten.

Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper will dem Gemeinderat in den kommenden Wochen vorschlagen, bei städtischen Beschäftigten die Kosten für das sogenannte Deutschlandticket vollständig zu übernehmen, heißt es in der Mitteilung. Nopper sagte: „Wir wollen mit diesem bärenstarken Angebot in Zeiten des Fachkräftemangels als Arbeitgeber noch attraktiver werden und zudem einen wichtigen Beitrag zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr leisten.“

Deutschlandticket: jährlicher Mehraufwand von rund 5 Millionen Euro

Durch die Einführung des kostenfreien Jobtickets würde der Stadt voraussichtlich ein jährlicher Mehraufwand von rund 5 Millionen Euro entstehen. Der unter anderem für das Personal zuständige Erste Bürgermeister Dr. Fabian Mayer unterstreicht: „Das ist eine gute Investition, mit der wir ein Ausrufezeichen für die Personalgewinnung setzen. Wir spüren den Fachkräftemangel und den demographischen Wandel besonders stark, deshalb brauchen wir als tarifgebundender Arbeitsgeber zusätzliche Anreize – ein kostenfreies Deutschlandticket ist so ein Anreiz.“