Stadtbahn in Stuttgart entgleist: Oberleitung beschädigt

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart ist am Dienstagabend eine Stadtbahn entgleist. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Integrierte Leitstelle mitteilte. Da eine Oberleitung beschädigt wurde, war die betroffene Strecke die ganze Nacht über gesperrt.

Die Polizei teilte mit, nach derzeitigem Erkenntnisstand habe gegen 17.30 Uhr ein Fahrer der Linie U19 diese zurückgesetzt, da sich an der Haltestelle Gnesener Straße in Fahrtrichtung Neugereut eine Stadtbahn der Linie U1 befand. Dabei entgleiste die U19, prallte gegen einen Strommast und beschädigte diesen. Durch den beschädigten Mast riss die Oberleitung und hinderte die Linie U1 an der Weiterfahrt.

Der Strommast sei derart beschädigt worden, dass er samt Oberleitung auf die Stadtbahn kippte, hieß es. Nachdem die Oberleitung abgeschaltet und geerdet war, wurden die Fahrgäste ins Freie geführt. Die Bergung der Stadtbahn dauerte bis Mittwochmorgen. Es wurde ein Taxiersatzverkehr eingerichtet. Der Sachschaden war zunächst nicht bekannt.

