Stau im S-Bahn-Tunnel in Stuttgart: Verspätungen auf allen Linien

Derzeit kommt es zu massiven Verspätungen im S-Bahn-Verkehr (Stand 17.05 Uhr). Grund für das Chaos am Dienstagnachmittag (14.02.) ist ein Stau im Stuttgarter Tunnel. Fernzüge aus dem Hauptbahnhof in Stuttgart werden über die S-Bahn-Gleise umgeleitet, so ein Lokführer der S-Bahn in einer Durchsage.

Auf ihrem Twitter-Kanal schreibt die S-Bahn Stuttgart: "Diese Maßnahmen wurden beschlossen um Kapazitäten für den Fern- und Regionalverkehr zu schaffen, da diese die höhere Priorität haben. Rechnet aktuell auf allen Linien im Innenstadtbereich mit Verspätungen von bis zu 25 Minuten."