Stellwerkstörung beim Wiesel und Türstörung bei der S2 behindern Bahnverkehr

8.24 Uhr: Nach einer Türstörung an einem Zug der Linie S2 im Stuttgarter Hauptbahnhof (tief) kommt es derzeit noch vorübergehend zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen, meldet der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS). Die Störung konnte demnach inzwischen behoben werden.



8.03 Uhr: Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) erwartet Verspätungen und Zugausfälle auf allen Linien. Ursache sei eine "Türstörung an der einer S2 im S-Hauptbahnhof (tief) auf der Strecke von Schwabstraße nach S-Hauptbahnhof (tief)."



7.00 Uhr: "Aufgrund einer Stellwerkstörung zwischen Schorndorf und Oberndorf kommt es bei der Wieslauftalbahn zu Verspätungen", das meldete der Verkehrsverbund Stuttgart am Mittwochmorgen (13.5.) um 7 Uhr.