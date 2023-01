Straftäter bricht aus Psychiatrie aus: Polizei nimmt ihn in Esslingen fest

Ein Straftäter ist am Freitagnachmittag (06.01.) aus der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Ravensburg-Weißenau geflüchtet. Er war dort wegen eines Gewaltdeliktes im Juli gerichtlich untergebracht gewesen. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung wurde der Mann am Dienstagmorgen (10.01.) in Esslingen gefasst.

Verhaftung in Esslingen

Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde der Mann gegen 7.20 Uhr im Stadtgebiet Esslingen von Fahndungskräften der Kriminalpolizeidirektion Esslingen angetroffen und festgenommen.

"Er wird nun in das Zentrum für Psychiatrie nach Ravensburg-Weißenau zurückgebracht", heißt es in einer Mitteilung. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde anschließend zurückgenommen.