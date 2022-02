Streckensperrung zwischen Grunbach und Schorndorf: Verspätungen auf der S-Bahnlinie S2

13.30 Uhr: Die Streckensperrung wurde aufgehoben. Die Linie S2 fährt wieder zwischen Filderstadt/Vaihingen und Schorndorf, jedoch mit besonderer Vorsicht und verminderter Geschwindigkeit zwischen Schorndorf und Grunbach. Es muss also weiter mit Verspätungen gerechnet werden.

12.19 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis in Weiler (Rems) kommt es am Donnerstagmittag (01.10.) bei den Zügen der S-Bahnlinie S2 zu Verspätungen sowie Fahrtausfällen. Das teilt der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Laut VVS wurde die Strecke zwischen Grunbach und Schorndorf gesperrt. "In der Folge kann die S2 nicht zwischen Grunbach und Schorndorf verkehren und wendet vorzeitig. Zur Dauer der Sperrung kann derzeitig noch nichts konkretes prognostiziert werden", heißt es weiter.