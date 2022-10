Streit in Stuttgart-Obertürkheim: Zwei Männer schwer verletzt

Ein 19- und ein 22-Jähriger sind am Samstagabend (22.10.) bei einem Streit in Stuttgart verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Stichverletzung und Schlag

Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, waren die beiden Männer gegen 18.40 Uhr vor einer Gaststätte in Obertürkheim mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten. Der 22-Jährige erlitt dabei dem Polizeibericht zufolge eine Stichverletzung - mutmaßlich durch ein Messer. Der 19-Jährige wurde durch einen Schlag schwer verletzt.

Ursache noch unklar

Rettungskräfte brachten die beiden in Krankenhäuser. "Der 22-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr", so die Polizei. Die Ursache des Streits ist den Angaben nach noch nicht abschließend geklärt.