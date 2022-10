Streit in Stuttgarter Bar eskaliert: Lebensbedrohlicher Messerstich

In Stuttgart hat es am Wochenende zwei Vorfälle gegeben, bei denen Männer mit Messerstichen verletzt wurden. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

Bar in der Hauptstätter Straße: Messerstich in den Oberkörper

Am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr war es in einer Bar an der Hauptstätter Straße zu einem Streit zwischen einem 32-Jährigen und einen 29-Jährigen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wird vermutet, dass der 29-Jährige seinem Kontrahenten eine Flasche über den Kopf geschlagen haben soll. In der Folge versetzte dieser seinem Gegner einen lebensbedrohlichen Messerstich in den Oberkörper. Der 29-Jährige befindet sich laut Polizei aktuell nicht in Lebensgefahr. Der 32-jährige gambische Staatsangehörige soll im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Streit vor Disco in der Königsstraße eskaliert

Ein weiterer Streit war am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr vor einer Discothek in der Königsstraße ausgebrochen. Beteiligt waren ein 27-Jähriger und ein 21-Jähriger. Der Ältere soll dem Jüngeren ein Messer in den Rücken gestochen haben. Das Opfer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung inzwischen wieder verlassen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.