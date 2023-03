Stromausfall bremst Stuttgarter Stadtbahnverkehr aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Kabelfehler mit anschließendem Kurzschluss hat für einen Stromausfall rund um den Hauptbahnhof im Stuttgarter Stadtbahnnetz gesorgt. Es seien am Dienstag dadurch rund eine halbe Stunde keine Stadtbahnen gefahren, teilte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) am Mittwoch mit. Während des Stromausfalls mussten Fahrgäste in Bahnen und an Haltestellen warten. Die Stromversorgung konnte den Angaben zufolge durch Umschaltungen wiederhergestellt werden.