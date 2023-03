Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer Fahrt mit dem Mountainbike über eine Treppe am Stuttgarter Schlossplatz ist ein 12-Jähriger bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Junge fuhr wohl die Stufen hinunter und verlor am Ende der Treppe die Kontrolle über sein Rad, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind am Donnerstagabend in ein Krankenhaus.