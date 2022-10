Stuttgart: 16-Jähriger wirft Steine auf vorbeifahrende Autos und bespuckt Mann

Ein 16-jähriger Jugendlicher soll am frühen Dienstagabend (04.10.) in Stuttgart Steine in Richtung vorbeifahrender Autos geworfen haben. Als ein 39-jähriger Mann gegen 18.45 Uhr den Jugendlichen auf sein Verhalten ansprach, soll er dem Mann unvermittelt gegen den Fuß getreten haben.

Außerdem soll der Jugendliche den 39-Jährigen laut Polizei bespuckt und beleidigt haben. Anschließend flüchtete der 16-Jährige. Ob vorbeifahrende Autos durch die Steinwürfe beschädigt worden sind, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.