Stuttgart: 20-Jährige mutmaßlich in Tiefgarage vergewaltigt

Eine 20-Jährige ist in Stuttgart am Sonntag (30.01.) mutmaßlich vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau einen Mann im Bereich des Schlossplatzes kennengelernt haben und anschließend mit ihm in eine nahegelegene Tiefgarage am Kleinen Schlossplatz gegangen sein.

Polizei sucht noch nach dem Täter

Dort soll sich der Mann schließlich an der 20-Jährigen vergangen haben. Nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam geworden sind, flüchtete der Mann. Die Polizei konnte den Mann noch nicht stellen. Alarmierte Rettungskräfte halfen der Frau und brachten sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.