Stuttgart: 26-Jähriger greift Reisende in zwei S-Bahnen der Linie S2 an

Ein 26-Jähriger hat am Dienstagabend (07.02.) in zwei S-Bahnen der Linie S2 einen Fahrgast angegriffen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Vorfall am Haltepunkt Feuersee. Ein weiterer Reisender wurde am Bahnhof Bad Cannstatt attackiert und verletzt.

Was war passiert?

Gegen 20.20 Uhr fuhr der 26-jährige türkische Staatsangehörige zunächst mit einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt. Kurz vor dem Haltepunkt Feuersee soll er einen 33-jährigen Reisenden verbal und körperlich attackiert haben. Ein Zeuge schritt ein und trennte die beiden Männer. Daraufhin verließ der 26-Jährige die S2 am Haltepunkt Feuersee.

Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung

Noch bevor eine alarmierte Bundespolizeistreife eintraf, soll der Tatverdächtige mit einer anderen S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf gefahren sein. Am Bahnhof in Bad Cannstatt verließ der 26-Jährige die S-Bahn wieder. Dort soll er einem weiteren Reisenden unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben.

Im Anschluss daran flüchtete er erneut mit einer S-Bahn, diesmal in Richtung Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei den „aggressiven Mann“ vorläufig festnehmen. Die beiden Reisenden wurden durch die Angriffe des 26-Jährigen leicht verletzt. Sie benötigten jedoch keine medizinische Hilfe. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung.