Stuttgart: 34-jährige Porsche-Fahrerin stößt mit Stadtbahn zusammen

Eine 34-jährige Porsche-Fahrerin ist am Freitag (18.11.) in der Haldenrainstraße in Stuttgart mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, war die 34-Jährige gegen 12.20 Uhr mit ihrem Porsche Taycan in der Haldenrainstraße in Richtung Kelterplatz unterwegs. Auf Höhe des Kelterplatzes missachtete sie mutmaßlich eine rote Ampel und stieß mit der Stadtbahn zusammen, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Porsche wurde durch den Aufprall weggeschleudert und zwischen Ampel und Geländer des Z-Überganges eingeklemmt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 34-Jährige sowie ihr sieben Monate altes Baby vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Schaden von über 100.000 Euro.