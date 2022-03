Stuttgart: 42-Jähriger greift 81-Jährige an und tritt sie mehrfach

Ein 42-Jähriger hat am Mittwochnachmittag (02.03.) in Stuttgart eine 81-jährige Frau angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr in der Gablenberger Hauptstraße auf Höhe Gebäude 90. Zunächst soll der Mann die 81-Jährige gegen eine Blumenrabatte gestoßen haben. Die 81-Jährige stürzte daraufhin. Anschließend soll der Mann mehrfach gegen die Hüfte der am Boden liegenden Frau getreten haben.

In der Folge gelang es der 81-Jährigen, sich in eine dortige Apotheke zu flüchten. Zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte konnten den aggressiven und psychisch auffälligen 42-jährigen Deutschen in Tatortnähe antreffen. Die Beamten brachten ihn in eine psychiatrische Fachklinik. Nach Angaben einer Zeugin soll der 42-Jährige im dortigen Bereich noch andere Personen angegriffen haben. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711-89903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.