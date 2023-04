Stuttgart: 42-Jähriger von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagabend (15.04.) im Bereich der Hedelfinger-/Kemptener Straße in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst worden. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der 42-Jährige hielt sich gegen 22.15 Uhr im Gleisbereich der SSB auf. Er stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und wurde anschließend von einer herannahenden Stadtbahn der Linie U13 erfasst. Die Bahn war in Richtung Hedelfingen unterwegs. Die 59-jährige Stadtbahnführerin und die 20 Fahrgäste in der Stadtbahn blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizei such Zeugen

Während des Rettungs- und Polizeieinsatzes musste sowohl der SSB- als auch der Fahrzeugverkehr in diesem Bereich komplett eingestellt werden. Es kam zu geringen Beeinträchtigungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 071189904100 zu melden.