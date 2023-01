Stuttgart: 47-Jähriger mit Messer und Sturmhaube in S-Bahn unterwegs

Ein 47-Jähriger ist am Dienstagmorgen (10.01.) mit einem langen Messer und einer Sturmhaube in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Schwabstraße unterwegs gewesen. Das Messer und die Sturmhaube holte der 47-Jährige nach Angaben der Polizei hervor, als er gegen 9.30 Uhr mit der S6 unterwegs war. Die Sturmhaube soll er dabei aufgesetzt haben.

Tatverdächtiger war bereits polizeibekannt

Zeugen verständigten daraufhin die Landes- und Bundespolizei. Die Beamten leiteten eine sofortige Fahndung nach dem Mann ein. Der 47-Jährige hatte die S-Bahn inzwischen verlassen. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten ihn aber am Haltepunkt Stadtmitte feststellen.

Die Beamten brachten den „aggressiven und polizeibekannten“ 47-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Anschließend nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle. Während der Maßnahmen soll der mit über 2 Promille alkoholisierte 47-Jährige mindestens einen Reisenden beleidigt haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Das von dem Beschuldigten mitgeführte Messer wurde von ihnen sichergestellt.