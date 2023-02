Stuttgart: Aldi führt gleich zwei neue Kassen ein – was sich für Kunden jetzt ändert

Der Discounter Aldi Süd hat für 2023 und darüber hinaus einige Änderungen angekündigt. So sind nicht nur weitere Filialen in Stuttgart und neue Kassen geplant, auch das vegane Sortiment soll nach und nach ausgebaut werden. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Aldi-Filialen in Stuttgart: Discounter öffnet im Milaneo

„Aldi Süd plant in diesem Jahr noch weitere Filialen im Raum Stuttgart zu eröffnen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion. So werde 2023 unter anderem im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart sowie in Stuttgart-Degerloch ein Aldi seine Pforten öffnen.

Die neuen Filialen sollen den Fokus noch stärker auf teils gekühlte, frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch direkt am Eingang legen. Wo außerdem in der Region neu eröffnet werden soll, teilte das Unternehmen nicht mit.

Kürzere Wartezeit an der Kasse bei Aldi?

Nicht nur neue Filialen kommen 2023 hinzu. „Erweiterte Kassenkonzepte“ sollen den Einkauf in Aldi-Filialen zukünftig beschleunigen. Konkret seien zwei Neuerungen geplant, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte: Kassen mit doppeltem Warenschacht und Self-Checkout-Kassen. Damit sollen Wartezeiten verkürzt werden.

Doppelter Warenschacht: Was bedeutet das?

Beim doppelten Warenschacht handelt es sich um ein Konzept, das bereits bei einigen Supermarkt-Ketten und Drogeriemärkten eingesetzt wird. An solchen Kassen gibt es zwei Auslageflächen für bereits gescannte Ware, die voneinander getrennt sind.

Aus Sicht des Unternehmens können längere Schlangen an der Kasse so verhindert werden: Wenn ein Kunde schon beim Bezahlen mit EC-Karte oder gar am Einräumen ist, können die Kassierer bereits die Ware des nächsten Kunden scannen. An den Kassen sollen zusätzlich zwei separate EC-Terminals und Bon-Drucker zum Einsatz kommen, damit man zum Einräumen der Einkäufe mehr Zeit hat.

Self-Checkout: Die Kasse ohne Kassierer

Zusätzlich zu den neuen Kassen sollen in ausgewählten Filialen auch Self-Checkout-Kassen eingerichtet werden. Kunden können dort ihre Waren selbst scannen und bezahlen, ganz ohne Kassierer. Auch dieses Konzept ist von anderen Läden bereits bekannt.

Wo diese Self-Checkout-Kassen zum Einsatz kommen werden, hänge von der Umgebung der jeweiligen Discounter ab. „In Filialen, die zum Beispiel im Umkreis von Schulen oder Bürogebäuden liegen, werden viele kleine Einkäufe getätigt“, sagt André Giesen, Director National Store Operations bei Aldi Süd. Hier könne das neue System helfen, lange Schlangen zu vermeiden.

Neue Kassen bei Aldi: Wann ist es soweit?

Die Kassen mit doppeltem Warenschacht wurden laut Unternehmen bereits in „Pilotfilialen“ getestet. Regulär sollen sie ab dem ersten Quartal 2023 zum Einsatz kommen, wobei die Filialen nach und nach mit dem neuen System ausgestattet werden – immer auch mit Hinblick auf den Bedarf vor Ort.

Vegan bei Aldi: Mehr vegane Produkte bis 2024

Aldi Süd will nicht nur neue Kassen, sondern auch mehr vegane Produkte einführen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Angebot bis Ende 2024 von 700 auf 1.000 vegane Produktsorten erhöht werden. Darunter fallen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kosmetik-Produkte.

„Neu im Sortiment sind beispielsweise die veganen Vischvariationen wie der Visch-Burger, Visch-Stäbchen oder Visch im Backteig“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Zu den Produkten, die in diesem Jahr noch eingeführt werden sollen, konnte Aldi aber nach eigenen Angaben noch keine Aussage treffen.