Stuttgart: Auto-Messe Retro Classics eröffnet

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Messe Retro Classics hat am Donnerstag ihre Türen für Autofans in der Stuttgarter Messe geöffnet. Bis Sonntag werden dort Oldtimer, Youngtimer, aber auch alte Zweiräder ausgestellt. Ob Sammler, Händler oder Restauratoren: Liebhaber von Lack und Chrom kommen demnach auf rund 130.000 Quadratmetern auf ihre Kosten. Bei der Messe handelt es sich laut Veranstalter bereits um die 22. Auflage. Im Kern stehe der «aktive Austausch untereinander und der Wissenstransfer von Generation zu Generation», schrieb der Geschäftsführer Karl Ulrich Herrmann in einem Magazin zur Messe.