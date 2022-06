Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Stuttgart mit seinem Auto gegen eine Stadtbahn gefahren und leicht verletzt worden. Die 26 Jahre alte Stadtbahnfahrerin und die Fahrgäste blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens war am Mittwochabend über die Gleise nach links abgebogen. Dabei prallte sein Auto mit der Stadtbahn zusammen, die in die gleiche Richtung fuhr.