Stuttgart: Axtangriff auf 31-Jährigen - Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Die Polizei in Stuttgart hat am Dienstagabend (12.07.) am Hedelfinger Platz in Stuttgart einen 28-Jährigen festgenommen. Der 28-Jährige steht im Verdacht, einen 31-Jährigen mit einer Axt bedroht und verletzt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, wählte der 31-Jährige gegen 16 Uhr den Notruf. Am Telefon teilte der Mann mit, dass er mit einer Axt angegriffen und bereits am linken Unterarm verletzt worden war. Der Täter sei anschließend aus der Wohnung geflüchtet.

28-Jähriger trifft auf sein Opfer und bedroht es erneut

Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem 28-Jährigen, konnten ihn jedoch zunächst nicht antreffen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den verletzten 31-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Noch am selben Abend traf der 28-Jährige erneut auf den 31-Jährigen, der das Krankenhaus bereits wieder verlassen hatte. Dabei soll er den 31-Jährigen erneut bedrohte haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 28-Jährigen daraufhin fest.

In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten unter anderem eine Axt und beschlagnahmten sie. Der iranische Staatsangehörige, gegen den bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen anderer Sache vorliegt, wurde im Laufe des Mittwochs (13.07.) einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Richter setzte den Haftbefehl in Vollzug.