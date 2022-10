Stuttgart Bad Cannstatt: Betrunkene Jugendliche attackieren Polizisten

Nach einem Platzverweis sind zwei 17-Jährige am Freitagabend (30.9.) gegenüber der Polizei ausfällig geworden.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, trafen Polizisten die beiden 17-Jährigen trotz Platzverweis gegen 19.30 Uhr in der Haupthalle des Bahnhofs in Bad Cannstatt an.

2,4 Promille

Bei der daraufhin erfolgten Personenkontrolle, beleidigte einer der 17-Jährigen die Einsatzkräfte verbal. Sein Begleiter ging unvermittelt auf einen der Beamten los, woraufhin er unter heftigem Widerstand zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Nach einem Alkoholtest, der einen Wert von 2,4 Promille ergab, wurde er auf die Dienststelle gebracht, wo er weiterhin Polizisten beleidigte und bedrohte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.