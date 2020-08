Stuttgart-Bad Cannstatt: Polizei setzt Rauchverbot in einer Shisha-Bar durch und schließt eine weitere Gaststätte

„Der Innenbereich muss eine gewisse Größe haben, dass dort geraucht werden darf“, erklärte eine Sprecherin der Polizei Stuttgart auf Nachfrage unserer Redaktion, weshalb in einer Shisha-Bar in Stuttgart-Bad Cannstatt im Gebiet Burgholzhof nur auf der Terrasse geraucht werden darf. An die Vorgabe hatte sich der Betreiber der Shisha-Bar nicht gehalten, so die Polizeisprecherin.

Zwei Gaststätten im Stuttgarter Stadtteil hat die Polizei in der Nach von Freitag auf Samstag (15.08.) kontrolliert. Auf den Plan gerufen wurde die Streife von der Gaststättenbehörde, welche beide Einrichtungen schon länger im Visier hat. Der Betreiber muss nun mit mehreren Anzeigen aufgrund von Ordnungswidrigkeiten rechnen. Ein weiterer Verstoß war, so die Sprecherin der Polizei, dass laut Gesetz im Vorraum Sitzmöglichkeiten verboten sind. Auch an diese Vorgabe habe sich der Betreiber nicht gehalten.

Keiner weiß, wer der Chef ist

Die Gaststätte in der Liebenzeller Straße hat die Polizei sogar geschlossen, da auch hier mehrere Verstöße vorlagen unter anderem nach dem Gaststättengesetz, der Gewerbeverordnung, aber auch nach der Corona-Verordnung, teilt die Polizei mit. Ein weiterer Grund aber, warum der Betrieb letztendlich untersagt wurde, war, dass Mitarbeiter nicht sicher sagen konnten, wer der Betreiber der Gaststätte ist.