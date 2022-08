Stuttgart-Bad Cannstatt: Polizei sucht nach einer vermissten 59-Jährigen

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer 59-jährigen Frau ausgerufen. Laut Angaben der Polizei verließ die Frau am Dienstagmittag (23.08.) gegen 13 Uhr eine Klinik in Bad Cannstatt. Sie kehrte nicht mehr zurück. Es kann durchaus sein, dass sich die Frau derzeit in einer hilflosen Lage befindet.

Angaben zur Person

Die 59-Jährige ist um die 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Sie trägt eine Kurzhaarfrisur in dunkelblond mit Strähnen. „Beim Verlassen der Klinik trug sie ein kurzärmeliges Oberteil, eine helle Hose und führte eine Tasche mit Badesachen mit sich“, heißt es im Polizeibericht. Ein Bild der vermissten Person finden Sie hier.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/ 899 057 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.