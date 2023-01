Stuttgart: Bande wegen Betrugs mit Kryptogeld unter Verdacht

Stuttgart (dpa/lsw) - Schlag gegen die organisierte Kriminalität: Wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt mit internationaler Unterstützung gegen eine Tätergruppe. Die 17 Beschuldigten sollen ihre Opfer dazu gebracht haben, in Kryptowährungen zu investieren und das Geld im Ausland gewaschen haben. Das teilten Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt und Europol gemeinsam mit. Bei einer internationalen Durchsuchungsaktion auch in Deutschland am Mittwoch stellten die Ermittlern unter anderem Datenträger und Kryptowährungen sicher.