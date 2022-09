Stuttgart: Betrüger wollen Mann um 160.000 Euro bringen

Stuttgart (dpa/lsw) - Trickbetrüger haben vom Konto eines Mannes 160.000 Euro abgebucht. Ein Unbekannter hatte sich am Samstag als Bankmitarbeiter ausgegeben und den 42-Jährigen telefonisch aufgefordert, seine Kontodaten zu nennen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem sollte der Mann einem Link folgen, den er angeblich von seiner Bank per SMS bekam. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass mehrere Schnellüberweisungen von seinem Konto erfolgt waren. Ob sein Versuch, die Sofortüberweisung rückgängig zu machen, gelang, war der Polizei zunächst unbekannt.