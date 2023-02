Stuttgart: Betrunkener 21-jähriger zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Ein 21-Jähriger hat am Sonntagmorgen (12.02.) gegen 8.20 Uhr eine S-Bahn zwischen Leonberg und Stuttgart zur Schnellbremsung gezwungen. Der deutsche Staatsangehörige befand sich im Gleisbereich kurz hinter dem Leonberger Bahnhof. Der Lokführer einer S-Bahn der Linie S6 von Weil der Stadt in Richtung Stuttgart erkannte den jungen Mann und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Die Bahn kam wohl kurz vor dem 21-Jährigen zum Stehen.

21-Jähriger war mit 1,28 Promille unterwegs

Nachdem der Lokführer den Mann angesprochen hatte, soll sich dieser in den Gleisbereich gesetzt und anschließend die Flucht ergriffen haben. Alarmierte Streifen fanden den Mann in Leonberg und kontrollierten ihn. Der 21-Jährige war mit 1,28 Promille unterwegs. Bisherigen Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Es kam jedoch zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Polizei warnt vor Gefahren

In diesem Zusammenhang wird vor den Gefahren bei Aufenthalten im Gleisbereich gewarnt. Die Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Zudem muss auch die Sogwirkung von vorbei- und ausfahrenden Zügen bedacht werden.