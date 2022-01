Stuttgart: Demente Frau aufgefunden – wer kennt sie?

Die Polizei in Stuttgart bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität einer älteren Frau. Beamte der Polizei in Stuttgart haben die unbekannte Frau am Montag (03.01.) gegen 18.30 Uhr in der Stimpfacher Straße aufgefunden. Weil die Frau einen verwirrten Eindruck machte, geht die Polizei davon aus, dass sie unter Demenz leidet.

Wer kennt diese Frau? Sie wurde am Montag (03.01.) in der Stimpfacher Straße in Stuttgart aufgefunden. © Polizeipräsidium Stuttgart

Laut Polizei ist die Frau circa 80 Jahre alt. Gegenüber der Polizei gab sie an, „Schönmaier“ oder „Schönemeier“ zu heißen und in der Südstraße 4 zu wohnen. Außerdem soll sie verwitwet sein und werde mittags von einem Pflegedienst versorgt. Die Frau ist circa 1,49 Meter groß, hat eine hagere Statur und mittellange, gewellte graue Haare. Sie spricht mit schwäbischem Dialekt. Bekleidet war sie mit einer grauen Hose und einem dunkelbraunen Mantel.

Bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hat bislang noch niemand die Frau als vermisst gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711-89905778 entgegen.