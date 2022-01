Stuttgart: Demente Frau identifiziert

Die Identität der Frau, die am Montag (03.01.) in der Stimpfacher Straße in Stuttgart angetroffen wurde, ist geklärt. Wie die Polizei mitteilt, lebt die Frau im Norden Stuttgarts. Polizeibeamte übergaben sie am Freitagnachmittag (07.01.) in die Obhut ihrer Angehörigen.

Am Montag hatten Polizeibeamte die Frau gegen 18.30 Uhr aufgefunden. Weil die Frau einen verwirrten Eindruck gemacht hatte, ging die Polizei davon aus, dass sie unter Demenz leidet. Am Freitag hatte die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung der Identität der Frau gebeten.