Stuttgart/Ditzingen: Rasierklinge auf Sitzpolster von S-Bahn platziert

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag (19.01.) eine Rasierklinge auf dem Sitzpolster einer S-Bahn der Linie S60 platziert. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge platzierte der bislang Unbekannte die Rasierklinge offenbar am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der aus Stuttgart kommenden S-Bahn.

Bundespolizei ermittelt: Verdacht der versuchten Körperverletzung

Auf Höhe des Haltepunktes Ditzingen bemerkte eine Reisende die Rasierklinge und informierte die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn. Verletzt wurde durch den Vorfall bisherigen Informationen der Polizei zufolge niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung.