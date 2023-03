Stuttgart: Ehepaar im Schlaf überfallen - Täter erbeuten mehrere Tausend Euro

In Stuttgart-Möhringen haben drei bislang unbekannte Männer am Montagabend (06.03.) ein schlafendes Ehepaar überfallen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro.

Mann gefesselt zum Tresor in den Keller geführt

Den Angaben nach hebelten sie gegen 21.50 Uhr die Haustür zur Wohnung des Ehepaars auf. Zunächst durchsuchten sie die Räume. "Anschließend weckten sie die bereits schlafenden Senioren und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Tresorschlüssels", heißt es weiter.

Laut Polizei blieb ein Täter bei der Frau. Die anderen beiden gingen mit dem gefesselten Mann in den Keller. Dort stahlen sie das Bargeld aus dem Tresor.

Mit Pistole und Schlagstock bewaffnet

Der Mitteilung zufolge gelang es dem Ehepaar daraufhin, sich in einem Raum einzuschließen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete bislang ergebnislos nach dem Trio. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Einer der Täter soll mit einer Pistole, ein weiterer mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen sein, so die Polizei.