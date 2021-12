Stuttgart: Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck aus Juweliergeschäft

In der Nacht zum Dienstag (07.12.) haben Unbekannte wertvollen Schmuck aus einem Juweliergeschäft in der Charlottenstraße in Stuttgart gestohlen.

Loch im Schaufenster – trotz Sicherheitsglas

Laut Polizei schlugen die Täter zwischen 19 und 6.40 Uhr ein Loch in das Sicherheitsglas des Schaufensters. Wie ihnen das gelingen konnte, sei noch unklar. Anschließend hätten sie sie sich mehrere Schmuckstücke aus der Auslage gegriffen. Anschließend flüchteten sie.

Nach ersten Ermittlungen hatte der gestohlene Schmuck einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugen können sich unter der 0711/899 03 200 bei der Polizei in Stuttgart melden.