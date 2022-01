Stuttgart: Einbrecher steigen in Corona-Teststation ein

Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte am Sonntag (09.01) in eine Corona-Teststation in Stuttgart eingebrochen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Kripo ermittelt – und sucht Zeugen

Die Täter stiegen demnach gegen 3.15 Uhr durch ein Dachfenster am Gebäudevorbau in Bad Cannstatt ein und konnten so in die Räumlichkeiten der Teststation gelangen. Auch die Verbindungstür zu einem angrenzenden Kiosk traten die Unbekannten laut Polizei ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter aus dem Gebäude in der Straße Hallschlag, ohne etwas mitzunehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer +4971189905778 melden.