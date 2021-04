Stuttgart: Entscheidung über Volksfest auf dem Cannstatter Wasen erst im Juni

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum spätmöglichsten Zeitpunkt will Stuttgart darüber entscheiden, ob das 175. Cannstatter Volksfest in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie stattfinden kann. Anvisiert ist ein Votum Mitte Juni, wie Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Freitagabend erklärte. «Wir alle bleiben voller Hoffnung, dass mit der zunehmenden Impf- und Testoffensive das Cannstatter Volksfest stattfinden kann.»

Eine Alternative für das ursprünglich vom 17. April bis 9. Mai geplante Frühlingsfest auf dem Wasen werde es angesichts der aktuellen Corona-Lage allerdings nicht geben - auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das habe man «einvernehmlich» mit Schaustellern und Schaustellerverbänden entschieden. In der Landeshauptstadt liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei rund 200.

© dpa-infocom, dpa:210416-99-234437/2