Stuttgart erarbeitet neues Konzept: Wie die Innenstadt sicherer werden soll

Mit einem neuen Konzept will die Stadt Stuttgart die Innenstadt zu einem sichereren Ort machen. Neben einer Mischung aus Kommunikation und klaren roten Linien sieht das Konzept verschiedene Veranstaltungsformate zur Bespielung des öffentlichen Raums sowie eine verbesserte Infrastruktur vor. Die Ergebnisse sollen in Kürze den zuständigen Gremien vorgestellt werden.

OB Nopper: Mix aus Prävention und Repression

Wie die Landeshauptstadt am Freitag (04.03.) mitteilte, arbeite man schon seit längerer Zeit an einem Gesamtkonzept, das die Innenstadt insbesondere in den Abend- und Nachtstunden des Wochenendes zu einem sicheren und attraktiven Ausflugsziel für alle machen soll. OB Frank Nopper setzt dabei auf einen Mix aus Prävention und Repression: „Nur eine sichere und saubere Stadt ist auch eine attraktive Stadt. Wir wollen, dass sich alle, Besucher ebenso wie Einwohner, gerne in der Innenstadt aufhalten.“

Publikum soll bunter werden

Ziel ist es, durch ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft in die Innenstadt zu locken und so eine Durchmischung des Publikums zu erreichen.

Für junge Menschen soll ein eigens auf ihre Interessen und Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot geschaffen werden. „Dazu haben sich verschiedenste Veranstalter wie die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, die Mobile Jugendarbeit Innenstadt, das Pop-Büro, das Gemeinschaftserlebnis Sport (GES) und viele andere zusammengefunden, um ein solches Gesamtkonzept mit Leben zu füllen“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Fokus stehen dabei verschiedene Orte in der Innenstadt einschließlich Marienplatz und Feuersee. Zahlreiche Initiativen engagieren sich für ein konfliktfreies und tolerantes Miteinander. Darunter sind die Mobile Jugendarbeit in der Innenstadt, die Respektlotsen, das GES und auch die Kommunikationsteams der Polizei. Gleichzeitig wollen Stadt und Polizei auch mit ordnungsrechtlichen Mitteln die Sicherheit in der Innenstadt verbessern und den sozialen Frieden der Anwohner sicherstellen.

Videoüberwachung am verschiedenen Plätzen

„Um Konflikten vorzubeugen, kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz“, so die Stadt in einer aktuellen Pressemitteilung. Polizei, Städtischer Vollzugsdienst und private Sicherheitsdienste sollen vor Ort sein, um schnell gegen Störer einschreiten zu können.

An Schlossplatz, Kleinem Schlossplatz und Eckensee werden entstehende Konflikte per Videoüberwachung frühzeitig identifiziert, gleichzeitig werden diese Bereiche soweit möglich bedarfsorientiert besser ausgeleuchtet. Störer werden des Platzes verwiesen. „Als letztes Mittel kann für bestimmte Plätze oder Teile davon ein vorübergehendes Verweilverbot oder gar eine Sperrung angeordnet werden“, heißt es weiter.

„Die Stuttgarter Innenstadt ist an den Wochenenden ein Anziehungspunkt für zahlreiche junge Menschen aus der weiten Region. Leider fanden im vergangenen Jahr einige Grenzüberschreitungen und strafbare Delikte statt, was zu Konflikten mit der Polizei und Anwohnerinnen und Anwohnern führte. Mit präventiven und ordnungsrechtlichen Maßnahmen wollen wir dies in diesem Jahr verhindern. Trotzdem stehen Polizei und Stadt weiterhin vor großen Herausforderungen“, sagt Ordnungsbürgermeister Clemens Maier.

Wieder mobile Toilettenanlagen geplant

Um Veranstaltungen und Angebote, aber auch das Feiern von Menschen im öffentlichen Raum zu ermöglichen, sollen wie schon im letzten Jahr mobile Toilettenanlagen aufgestellt werden. Auch die Beleuchtung der hochfrequentierten Bereiche in der Innenstadt soll sukzessive verbessert werden.