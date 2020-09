Stuttgart: Exhibitionist belästigt Frau in Klett-Passage - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann soll Polizeiangaben zufolge am Montag (21.09.2020) gegen 20.30 Uhr in der Klett-Passage in Stuttgart eine 25-Jährige angesprochen haben, während er an seinem Glied manipulierte. Die Frau ging daraufhin weiter und bat zufällig vorbeilaufende Polizisten um Hilfe. Trotz umgehender Fahndung konnte der Exhibitionist nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann soll etwa 35 Jahre alt und zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte der Zeugin zufolge ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkle, glatte Haare und war mit einem dunklen Pullover und einer beigefarbenen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 89 9 0 57 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.