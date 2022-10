Stuttgart: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck im Wert von über 10.000 Euro

Eine 84-Jährige ist am Dienstag (11.10.) in Stuttgart um Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen worden. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Den Angaben zufolge rief gegen 13.15 Uhr zunächst eine unbekannte Frau bei der Seniorin an. Am Telefon hieß es, dass der Sohn der 84-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Verlauf des Gesprächs übernahm ein Mann und gab sich als Polizeibeamter aus. Um einer Haftstrafe zu entgehen, solle die Frau für ihren Sohn 85.000 Euro Kaution bezahlen.

Kriminalpolizei ermittelt

Täter und Opfer einigten sich laut Polizei auf eine Schmuck-Übergabe. Laut Mitteilung übergab die 84-Jährige am Nachmittag schließlich Goldschmuck an einen unbekannten Mann. Kurz darauf wurde auch noch Bargeld gefordert. Obwohl sie Zweifel hatte, ging die Seniorin zur Bank. Dort wurde ein Angestellter misstrauisch und alarmierte die Polizei. Nun ermittelt die Kripo.