Stuttgart-Feuerbach: 24-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach am Samstag (11.03.) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mitusubishi gegen 14.30 Uhr die Feuerbacher-Tal-Straße aus Richtung Botnang kommend. Eine 24-jährige Motorradfahrerin war in der selben Richtung unterwegs. Sie setzte zum ordnungsgemäßen Überholen des Mitsubishi an.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Der Mitsubishi-Fahrer wollte kurz darauf nach links in einen Parkplatz abbiegen. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei die überholende Motorradfahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten die verletzte Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.