Stuttgart: Filmschau vom 7. bis 11. Dezember - das wird geboten

Gute Nachrichten für Filmliebhaberinnen und -liebhaber. Vom 7. bis zum 11. Dezember findet in Stuttgart die 28. Filmschau Baden-Württemberg statt. Das teilt das Filmbüro Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung mit.

Geboten werden laut Mitteilung Kinoerlebnisse über sämtliche Genres hinweg. Insgesamt können Filmfans an den fünf Festivaltagen 110 aktuelle Filmproduktionen aus Baden-Württemberg ansehen. Daneben gibt es Podien, Workshops und Masterclasses, also öffentliche Unterrichtssitzungen von Experten.

Welche Kinos machen mit?

Die Innenstadt-Kinos in Stuttgart – Gloria, Cinema und EM beim Schlossplatz – zeigen die Filme und werden im diesjährigen Pink der Landesfilmschau leuchten.

Mit welchem Film eröffnet die Filmschau?

Eröffnet wird die Filmschau in diesem Jahr mit dem Film „Balconies“ von Anja Gurres. Der Film läuft um 20 Uhr in Gloria 2 in Stuttgart an. Nach der Filmvorführung werden Anja Gurres und anwesende Team-Mitglieder Fragen des Publikums beantworten.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher noch?

Neben den Filmvorführungen informiert die Landesfilmschau in einem Rahmenprogramm über die Stärken der baden-württembergischen Filmbranche, stellt Filmberufe vor, fragt nach der Zukunft der Filmfestivals und wirft einen Blick hinter die Kulissen.

Welche Podien, Workshops, Masterclasses und Info-Events geboten werden, findet man auf der Website des Filmbüros Baden-Württemberg.

Wann und wo ist die Preisverleihung?

Am Sonntag (11.12.) findet in der Kulturlounge Dürnitz im Alten Schloss die Preisverleihung statt. Insgesamt werden 18 Filmpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro vergeben. Der Ehrenfilmpreis geht in diesem Jahr an Dieter Krauß. Krauß ist ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung bei MFB (Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg).

Wieviel kosten die Tickets?

Tickets für die Filme kosten 9 Euro, ermäßigt 8. Ermäßigte Preise gelten für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitssuchende, schwerbehinderte Menschen und gegen Vorlage eines Jahres- oder Monats-Abos oder VVS-Einzeltickets.

Wie hoch sind die Ticketpreise für das Rahmenprogramm?

Masterclasses / Workshops / Podien Eintritt frei

Preisverleihung 9 Euro, ermäßigt 8 Euro

Storytelling-Camp Stuttgart 9 Euro, ermäßigt 8 Euro

Schnupperkino 9 Euro, 5 Euro für Kinder

Wo sind Tickets erhältlich?

Tickets gibt es im Vorverkauf an allen Kassen der Innenstadtkinos Stuttgart (Gloria, Cinema und EM beim Schlossplatz).

Online sind die Tickets erhältlich unter www.innenstadt-kinos.de.