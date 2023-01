Stuttgart: Freier soll Prostituierte geschlaben haben - Polizei ermittelt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Stuttgart versucht haben, eine Prostituierte auszurauben und sie auch geschlagen haben. Laut einer Mitteilung der Polizei wollte sich der 25-jährige Freier in der Nacht auf Samstag gewaltsam sein Geld in einem Bordell zurückholen, weil er mit der erbrachten Leistung der Frau nicht zufrieden war.

Der Mann war demnach mit der 20-Jährigen über die sexuellen Dienste in Streit geraten und rief die Polizei. Nachdem die Beamten die Auseinandersetzung geschlichtet hatten, verschwand er laut Polizei zunächst. Einige Zeit später sei der Freier jedoch zurückgekommen und habe versucht, das Geld aus dem Zimmer der Frau zurückzuholen.

Als die Prostituierte sich wehrte, gab er ihr eine Ohrfeige und trat ihr gegen den Fuß, wie es weiter hieß. Mitarbeiter des Sicherheitspersonals hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen nun wegen versuchten Raubs.