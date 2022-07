Stuttgart Hauptbahnhof: 21-Jähriger von Gruppe verprügelt - Attacke mit Messer

Am Hauptbahnhof in Stuttgart ist am Mittwochabend (06.07.) ein 21-Jähriger von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Das teilt die Bundespolizei in einer Pressemitteilung mit.

Junger Mann mit Schraubenschlüssel am Kopf verletzt

Laut dem Bericht hielt sich der junge Mann gegen 21.15 uhr am Bahnsteig 3 auf, als zehn Personen auf den 21-Jährigen losgehen und ihn schlagen. Zwei Männer aus der Gruppe sollen sogar versucht haben, mit Messern auf ihn einzustechen. Doch das Opfer konnte rechtzeitig in Richtung der Gleise 15 und 16 fliehen.

Laut der Bundespolizei gelang es wohl einem Täter, dem jungen Mann mit einem Schraubenschlüssel eine Verletzung am Hinterkopf zuzuführen. Nach der Attacke entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen versorgte den 21-Jährigen vor Ort, der auch noch eine Verletzung an der Lippe hatte.

Die Gruppe soll aus acht Männern und zwei Frauen bestanden haben. Zeugen, die Hinweise zu der Attacke machen können, sollen sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 870350 melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen.