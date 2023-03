Stuttgart Hauptbahnhof: 56-Jährige attackiert Mitarbeiterin der Toiletten-Anlage

Eine 56-Jährige hat am Mittwochnachmittag (29.03.) eine Mitarbeiterin der Toiletten-Anlage am Hauptbahnhof in Stuttgart attackiert. Das berichtet die Bundespolizei.

Frau schreit und schlägt: DB-Sicherheit schreitet ein

Laut Pressemitteilung soll die Frau gegen 17.50 Uhr versucht haben, ohne zu bezahlen in die Toiletten-Anlage an Gleis 1 zu gelangen. „Da sie zudem offenbar lautstark um sich schrie, soll die Mitarbeiterin sie auf ihr Verhalten angesprochen haben.“

Die 56-Jährige soll daraufhin nach der 31-jährigen Mitarbeiterin geschlagen haben. Die Mitarbeiterin flüchtete laut Polizei ins DB-Reisezentrum, wo sie weiter attackiert worden sein soll. Zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit schritten ein, eine Bundespolizei-Streife kontrollierte die Frau anschließend. Gegen die deutsche Staatsangehörige werde nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.