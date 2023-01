Stuttgart: Herrenloser Pitbull fährt in Linienbus mit

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein herrenloser Pitbull ist in Stuttgart in einen Linienbus eingestiegen und hat sich für ein Nickerchen auf den hinteren Sitzen bequem gemacht. Der Busfahrer habe die Leitstelle der Stuttgarter Straßenbahnen und diese wiederum die Polizei verständigt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Den Hund, der sich «ruhig und lieb» verhalten habe, übergaben die Beamten am vergangenen Dienstag dem Tiernotdienst. Das Herrchen konnte laut Polizei mittlerweile ausfindig gemacht werden, weil dieser sich per Notruf gemeldet hatte.