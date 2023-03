Stuttgart im Tina-Turner-Fieber: Musical feiert Premiere

Stuttgart (dpa/lsw) - Starker Applaus und Jubelrufe für die Frau im Glitzerkleid mit der Retro-Frisur und der Rockröhre: Das Musical «Tina - Das Tina Turner Musical» hat am Donnerstagabend in Stuttgart vor 1800 begeisterten Zuschauern Premiere gefeiert - am Ende ging es zu wie auf einem Rockkonzert.

Erzählt wird das Leben der amerikanischen Sängerin mit all seinen Höhen und Tiefen; von der Zeit als junges Mädchen über ihren Lebensabschnitt mit dem Soulmusiker und späteren Ehemann Ike Turner, der sie ausnutzt und misshandelt, bis hin zu ihrem Erfolg als Pop-Solokünstlerin in den 1980er Jahren. Egal ob Gesang, Tanz oder Optik - Hauptdarstellerin Aisata Blackman verkörpert den Weltstar mit jeder Faser und einer gewaltigen Bühnenpräsenz. Sie sei euphorisch, sagte Blackman nach der Premiere - und habe mit dem Stück noch mehr Bewunderung für Tina Turner gewonnen. 17 Mal ziehe sie sich in der Show um, mehr als 20 Songs singe sie.

Die Produktion von Stage Entertainment wurde gemeinsam mit Tina Turner entwickelt und als einziges Musical von ihr autorisiert. Zuvor war die Show auf der Hamburger Reeperbahn zu sehen. «Hinreißend», sagte der Schauspieler Walter Sittler nach der Show. «Wer Rock und Soul liebt, muss hingehen.» Auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ist Tina-Fan. «Ihre Stimme und ihr Lebensweg ist sehr eindrucksvoll», sagte er. «Sie blieb immer voller Lebensmut.»