Stuttgart: Kilometerzähler in mehreren Taxis manipuliert

Bei der Durchsuchung von mehreren Taxiunternehmen in Stuttgart und Umgebung haben Polizeibeamte bislang 21 Fahrzeuge festgestellt, in denen der Kilometerzähler mithilfe von sogenannten Tachoblockern manipuliert wurde. Das gaben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Stuttgart am Dienstagnachmittag (22.09.) in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Den Angaben zufolge hatten sich bereits Ende des Jahres 2019 Hinweise darauf ergeben, dass Kilometerstände von Taxis manipuliert sind. Daraufhin führte die Stuttgarter Verkehrspolizei umfangreiche Kontrollen durch und richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Allein bei einer Großkontrolle am Donnerstag (10. September) wurden 45 Taxis unter die Lupe genommen. Bei 19 Fahrzeugen davon ergab sich dabei der Verdacht, dass die Tachometer manipuliert worden waren. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher, darunter rund 150 Tachoblocker und mehrere Diagnosegeräte. Die beschlagnahmten Speichermedien werden nun ausgelesen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbau von Tachoblockern ist strafbar

Der Einbau solcher Tachoblocker stellt laut Polizei eine Straftat dar. Die Geräte dienen dazu, gefahrene Kilometer nicht aufzuzeichnen, um sich damit beispielsweise beim Verkauf des Fahrzeugs oder bei Steuerprüfungen Vorteile zu verschaffen.