Stuttgart: Leiche in Gartengrundstück gefunden - Schwager festgenommen

Ein 45-Jähriger Mann ist tot in einem Gartengrundstück im Ortsteil Freiberg gefunden worden. Die Ex-Ehefrau des Getöteten hatte den 45-Jährigen am Samstagabend (23.05.) als vermisst gemeldet, nachdem er nicht wie vereinbart am Samstagmorgen die gemeinsamen Kinder zur Betreuung abgeholt hatte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Stuttgart und dem Stuttgarter Umland blieben zunächst erfolglos. Auch in sozialen Netzwerken suchte die Familie mit einer Vermisstenanzeige nach dem Mann.

Ein 53-jährige Mann stellte sich in der Nacht zum Dienstag in Begleitung seines Bruders bei der Polizei. Er gab an, seinen ehemaligen Schwager am vergangenen Wochenende getötet zu haben. Die Leiche des Vermissten wurde im besagten Gartengrundstück gefunden. Der Tatverdächtige mit türkischer Staatsbürgerschaft wurde im Laufe des Mittwochs mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten, insbesondere zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat, dauern an.