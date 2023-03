Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Leichenfund in einem Stuttgarter Parkhaus wird am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen den Ehemann des Opfers fortgesetzt. Ein Schöffe hatte in der letzten Woche den Prozessauftakt «verschwitzt». Darum wurde die Verhandlung nach fünf Minuten unterbrochen. Der 36 Jahre alte Angeklagte kam aus diesem Grund nicht zu Wort. Dem Deutschen wird Mord vorgeworfen. Demnach soll er seine 32-jährige Frau im Juli 2022 während einer Autofahrt erschossen haben. Einen Tag später war ihre Leiche in einem Parkhaus gefunden worden.

Im Dezember hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen den Verdächtigen erhoben. Der inzwischen 36-Jährige sitzt seit August in Untersuchungshaft. Zuvor war er nach Angaben der Polizei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und nach einer Reise in die Türkei am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden.