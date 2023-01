Stuttgart: Mädchen (12) in Stadtbahn sexuell belästigt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend (09.01.) ein 12-jähriges Mädchen in einer Stadtbahn in Stuttgart sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

U1 nach Vaihingen: Frau verhindert möglicherweise Schlimmeres

Wie die Polizei mitteilt, sprach der offenbar alkoholisierte Mann das Mädchen und zwei Freundinnen bereits beim Warten auf die Bahn am Marienplatz an. Gegen 19.35 Uhr stiegen die Mädchen in eine Stadtbahn der Linie U1 Richtung Vaihingen. Auch der Mann stieg zu.

Während der Fahrt soll der Mann die Mädchen mehrmals angesprochen haben. Er zeigte laut Polizei sein Tattoo auf dem Unterarm, kniete sich in und berührte die 12-Jährige mit der Hand am Oberschenkel. "Eine Frau beobachtete die Situation und stieg mit den Mädchen an der nächsten Haltestelle aus", so die Polizei.

Die Mädchen nahmen daraufhin die nächste Bahn zum Bahnhof Vaihingeen. Dort sahen sie den Mann laut Polizei noch einmal im Bereich der Bushaltestelle und des Kiosks.

Zeugen gesucht: Personenbeschreibung des Täters

Der Täter wird in einer aktuellen Pressemitteilung wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, schwarze, zur Seite gegelte Haare, gebräunter Teint. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, ein rotkariertes Hemd, eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose. Laut Polizei hatte er "eine akzentfreie aber verwaschene Aussprache."

Die Polizei sucht nun nach der Frau aus der Stadtbahn und weiteren Zeugen, die sich unter der Telefonnummer +4971189905778 melden können. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.